Ben Zucker: Offene Worte über den Kampf gegen die Alkoholsucht

Schleichende Weg in die Abhängigkeit und Corona–Pandemie als Katalysator

Zuckers Problematik entwickelte sich nicht über Nacht, sondern bahnte sich langsam ihren Weg in sein Leben. Ursprünglich nutzte der Künstler Alkohol als Hilfsmittel, um mit der enormen Nervosität vor Auftritten und dem wachsenden Leistungsdruck nach dem lang ersehnten Durchbruch mit Mitte 30 umzugehen. Was harmlos begann, entwickelte sich zu einer Abhängigkeit vom Alkohol als Bewältigungsmechanismus und damit zu einer ernsthaften Suchterkrankung.