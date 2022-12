Benedikt XVI.: Ein Rückblick auf das Leben des emeritierten Papstes

Eine steile akademische Karriere

Von 1946 bis 1951 studierte Joseph Ratzinger Katholische Theologie und Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising und an der Universität in München. 1951 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder Georg Ratzinger (1924-2020) zum Priester geweiht. Danach wirkte er als Kaplan in München. 1953 promovierte er zum Doktor der Theologie, anschliessend folgte eine steile akademische Karriere: Mit erst 31 Jahren trat Ratzinger eine Professur für Dogmatik und Fundamentaltheologie an seiner Alma Mater in Freising an. 1959 wechselte er an die Uni nach Bonn, 1963 zog es ihn an die Uni Münster und 1966 nach Tübingen.