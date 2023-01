Neben Spitzenpolitikern reisen auch mehrere europäische Royals zur Trauerfeier an. Aus Spanien nimmt Sophia (84), die Mutter von König Felipe (54), teil, so der Palast in einer offiziellen Mitteilung. Ausserdem bestätigt ist die Teilnahme von Belgiens König Philippe (62) sowie seiner Ehefrau, Königin Mathilde (49).