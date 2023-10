Benefiz-Event: Selena Gomez engagiert sich für psychische Gesundheit

Die lange Krankenakte des US–Stars

In dem Interview sprach die «Calm Down»–Sängerin auch über ihren 90–tägigen Aufenthalt in einer Behandlungseinrichtung in Tennessee, ihre Lupus–Diagnose und die daraus resultierende Nierentransplantation. In einer früheren Instagram Live–Show mit Miley Cyrus (30) verriet sie ausserdem, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, über die sie nur schwer sprechen konnte: «Ich bin damit aufgewachsen, es den Leuten recht zu machen», so Gomez. «Ich hatte eine Verantwortung in einem sehr jungen Alter – junge Leute blickten zu mir auf. Ich wusste nicht, wer ich war. Durch diese Verantwortung musste ich viel wie auf Eiern laufen. Ich dachte, es wäre vielleicht schädlich, den Leuten zu sagen, wer ich bin. Es wurde zu einer Bedrohung, die mir Angst einjagte. Wenn man nicht richtig ist, kann man nicht arbeiten.»