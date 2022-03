Benefiz-Konzert für die Ukraine: Ed Sheeran und Co. sammeln Millionen

Zu den besonderen Gastauftritten an diesem Abend zählten die ukrainische Eurovisionssiegerin von 2016, Jamala (38), die ihren Song «1984» berührend vortrug, sowie eine Hommage von Rundfunklegende Sir Trevor McDonald (82) an die Pressevertreter, die über den Konflikt berichten. Er verlas eine Erklärung, in der er den Journalisten, Produzenten und Kameraleuten dankte, die ihr Leben riskieren, um über den russischen Angriffskrieg zu berichten. «Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich einmal solche Szenen der Zerstörung und Verzweiflung sehen würde. Wir sehen sie jetzt, weil es Menschen gibt, die ihr Leben riskieren, um uns unzensierte Berichte über das zu liefern, was sie sehen und hören», so McDonald.