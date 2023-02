Die Toten Hosen hatten das geplante Benefizkonzert kurz zuvor ebenfalls via Instagram und Co. angekündigt: «Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien. Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern.» Mit dem Auftritt wolle man «ein kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit» setzen und so gut es geht helfen, «zur Linderung des Leids» beizutragen.