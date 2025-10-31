Benjamin «Benji» Bieneck: Abschied vom «Sat.1-Frühstücksfernsehen»

Benjamin Bieneck (42) ist nicht mehr länger Teil des Moderationsteams vom «Sat.1–Frühstücksfernsehen». «Heute hat Benji seine letzte Sendung beim Sat.1 Frühstücksfernsehen moderiert», hiess es am Freitag in einem Instagram–Post der Sendung. «Er schlägt ein neues Kapitel auf und widmet sich künftig anderen Projekten. Wir wünschen ihm alles Gute!»
Er blickt auf «wirklich tolle Zeit» zurück
In der Sendung kündigte Bieneck laut« Joyn.de» ebenfalls seinen Abschied an: «Ich habe eine Überraschung für Sie. Die einen wird es freuen, die anderen wahrscheinlich nicht so: Das war heute meine letzte Sendung im Frühstücksfernsehen.» Er habe «eine wirklich tolle Zeit» bei der Sendung erlebt und das Team habe sich wie Familie angefühlt. Kollegin Marlene Lufen (54) betonte : «Es ist Familie und du bist ein Teil davon. Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so.» Zudem beschreibt sie Bieneck als «herzlichen, freundlichen, kollegialen und grosszügigen Menschen». Kollegin Karen Heinrichs (51) kommentierte den Instagram–Post mit: «Es war mir ein riesengrosses Vergnügen! Bin dankbar, dich kennengelernt zu haben.»
Bieneck, der zuvor unter anderem für «taff» arbeitete, trat im «Sat.1–Frühstücksfernsehen» zunächst als Society–Experte in Erscheinung. Ab 2022 war er als Moderator in Vertretung mit dabei, seit Januar 2024 gehörte er zum festen Moderationsteam der morgendlichen Sendung.