Benjamin «Benji» Bieneck: Abschied vom «Sat.1-Frühstücksfernsehen»

Er blickt auf «wirklich tolle Zeit» zurück

In der Sendung kündigte Bieneck laut« Joyn.de» ebenfalls seinen Abschied an: «Ich habe eine Überraschung für Sie. Die einen wird es freuen, die anderen wahrscheinlich nicht so: Das war heute meine letzte Sendung im Frühstücksfernsehen.» Er habe «eine wirklich tolle Zeit» bei der Sendung erlebt und das Team habe sich wie Familie angefühlt. Kollegin Marlene Lufen (54) betonte : «Es ist Familie und du bist ein Teil davon. Du beginnst ein neues Kapitel und das ist auch okay so.» Zudem beschreibt sie Bieneck als «herzlichen, freundlichen, kollegialen und grosszügigen Menschen». Kollegin Karen Heinrichs (51) kommentierte den Instagram–Post mit: «Es war mir ein riesengrosses Vergnügen! Bin dankbar, dich kennengelernt zu haben.»