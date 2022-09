Benjamin Piwko: Warum auch Hörende von der Gebärdensprache profitieren

Gebärdensprache ist seit 2002 eine offiziell anerkannte Sprache. Sollte diese Sprache mehr in der Öffentlichkeit stattfinden?

Piwko: Die Gebärdensprache ist die älteste Sprache der Welt. Alle Völker haben in Gebärden kommuniziert, bevor es das erste Wort gab. Das sollte nicht vergessen werden. Gebärdensprache ist eine wunderschöne Sprache, die auch Kinder gerne benutzen. Sie fördert und macht den Geist frei. Gerade in dieser lauten Welt, könnten auch Hörende davon profitieren. Denn man kann damit in sehr lauter Umgebung kommunizieren und auch auf Entfernung. In vielen Ländern ist es schon eine Selbstverständlichkeit und wird von vielen auch hörenden Menschen angewandt.