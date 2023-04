Benjamin von Stuckrad-Barre: Geballte Promi-Power für neuen Roman

Benjamin von Stuckrad-Barre geht auf grosse Lesetour

Auch die Termine zu seiner Lesetour veröffentlichte Stuckrad-Barre im Zuge seiner Werbekampagne. Diese startet am 25. April in Bremen und führt ihn unter anderem über Hannover, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Leipzig auch nach Augsburg und München. Beendet wird die Tournee am 1. Juni in Hamburg. Die Premierenlesung findet zur Veröffentlichung am 19. April im Berliner Ensemble statt.