Benji Gregory: Gerichtsmedizin stuft Tod von «Alf»-Star als Unfall ein

Benji Gregory wurde bereits als Kind zum Star. Er spielte in den 1980ern den jungen Brian Tanner in der Kult–Sitcom «Alf». Zuvor war er unter anderem in kleinen Rollen in «Das A–Team» oder auch «T. J. Hooker» zu sehen. Bereits in den 1990er–Jahren zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück.