Benji Madden gratuliert seiner «Königin» Cameron Diaz

«Ich bin ein wirklich glücklicher Mann»

Der Musiker meldet sich nur noch selten auf Instagram zu Wort. Doch zu besonderen Gelegenheiten kehre er zurück, um die Liebe zu seiner Königin zu zeigen, beginnt er seinen Post. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, beste Freundin, beste Partnerin in allem, die grossartigste Mutter für unser kleines Mädchen, Weinchef, Familienkoch und so vieles mehr», schreibt er zu einem Schnappschuss seiner Frau.