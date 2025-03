Benji Madden hat «gesunde Angst» vor Ehefrau Cameron Diaz

«Ich denke, es ist mehr als nur ein Teil deines Lebens», wirft Benji Madden ein. «Es ist ein ganzes Fundament.» Den Moment, als er seine spätere Frau Cameron getroffen habe, stellt er wie eine Waage im Gleichgewicht dar. Joel bezeichnet Nicole als «Königin», Benji pflichtet auch hier bei: «Ja, sie sind Königinnen. [...] Gegen meine Frau antreten? Viel Glück!» Lowe fasst es so zusammen: «Sie sind beeindruckend. Mit ihnen sollte man sich nicht anlegen. Ich will nicht mit einer unserer drei Frauen in Konflikt geraten.»