Bequem und stylisch: Schuhe, die jedes Festival mitmachen

Heels sollten die Ausnahme sein

So chic Heels aussehen, so unpraktisch sind sie auf Festivals. Hohe Stiletto–Absätze sind ein No–Go. Zu schnell sinken sie auf weichem Untergrund ein und erhöhen die Gefahr umzuknicken. Soll es trotzdem ein Absatzschuh sein, sind niedrige Blockabsätze die beste Wahl. Empfindliche Materialien wie Satin haben an Schuhen für Festivals nichts zu suchen. Besser geeignet ist robustes Kunstleder. Eine Ausnahme in Sachen Heels gibt es aber: Für Fotos darf das normale Schuhwerk gegen sie ausgetauscht werden.