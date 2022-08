Leggings und Oversized Pullover

Der Klassiker unter dem Flugzeug-Outfits: Leggings machen eine wesentlich bessere Figur als die alte und oft getragene Jogginghose, die man so gerne zuhause auf der Couch trägt. Für die Reise daher also lieber zur eng anliegenden Leggings greifen. Bei der Leggings unbedingt auf gute Qualität achten. Ein hochwertiges Material sieht einfach angezogener aus, als schlecht verarbeiteter Stoff. Dazu passt am besten ein lässiger Oversized-Pullover, der über das Gesäss reicht. Auch ein längerer Cardigan macht sich gut. Auch hier kann man wieder mit dem Zwiebelprinzip arbeiten und unter Pulli oder Cardigan ein schlichtes Basic-Oberteil anziehen.