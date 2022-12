«Bergdoktor»-Star Hans Sigl: «Früher hatte es ‹Star Trek›-Züge»

In einer Woche ist es endlich wieder so weit, die neue «Bergdoktor»-Staffel startet am 29. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF. Bis dahin heisst es für alle weiter: gesund bleiben! Das gilt natürlich auch für die Serienstars Hans Sigl (53) und Mark Keller (57). Wie die beiden TV-Doktoren in der Erkältungssaison vorbeugen, haben sie im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Erzählt haben die Schauspieler dabei auch, was sich geändert hat und wie spannend die medizinischen Themen der einzelnen Episoden inhaltlich für sie sind - und wie man sich so ein «Staffel-Abschlussfest» beim Filmteam vorstellen darf.