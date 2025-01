«Bergdoktor»-Star Hans Sigl zur neuen Staffel: «Es wird spannend»

Doch nicht nur beruflich muss sich Gruber neuen Herausforderungen stellen. Die 17. Staffel endete mit dem frisch verliebten Paar Gruber und Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 46). Ob es in der neuen Staffel so harmonisch bleibt, ist fraglich. Dem Trailer zufolge ist der Mediziner bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung, Bachmeiers Reaktion fällt jedoch anders aus als erwartet...