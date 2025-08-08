«Bergdoktor»-Star Mark Keller kehrt zu «Let's Dance» zurück

Mark Keller freut sich sehr über «das grosse Glück und die Ehre», bei der Tanzshow–Tour dabei zu sein, wie er dem Sender RTL verriet: «Ich freue mich riesig, alle wiederzutreffen, alle Tänzer, Tänzerinnen, die Jury – und ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. Ich freue mich vor allem auf Kathrin, die mich wieder extrem trainieren muss, dass das auch gut aussieht», so Keller.