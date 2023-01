Wie aufgeregt sind Sie vor den Auftritten und was hilft gegen das Lampenfieber?

O'Hara: Bei der Premiere war ich schon ziemlich aufgeregt, das gehört aber dazu. Das Adrenalin macht ja auch konzentriert und energetisch, ist also nicht nur schlecht, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Es ist die Vorfreude und die Liebe zur Sache, die die Angst überwindet, darum versuche ich immer, mich auf das Gefühl der Liebe zu fokussieren. Und auch der Glaube meines Teams an das Projekt und an mich war elementar, um mir Kraft und Mut zu geben. Grundsätzlich hilft mir gegen akutes Lampenfieber am besten bewusstes Atmen, zur Not auch laut singen und tanzen.