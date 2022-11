Bergsteigerdorf Matsch: Das «Klein-Tibet» von Südtirol

Zwischen Gämsen und Dreitausendern

Das Bergsteigerdorf Matsch, italienisch Mazia, liegt bereits auf einer Höhe von über 1.500 Metern. Der Ort gehört zur Gemeinde Mals im Vinschgau in Südtirol. Lediglich 460 Einwohner leben hier, was natürlich auch eine gewisse Ruhe mit sich bringt. Die Landschaft zeichnet sich durch Schwarzföhrenwälder sowie eine Steppenvegetation aus. Viele Tiere leben in der einzigartigen Naturkulisse - neben Gämsen und anderen Wildarten sind Steinadler sowie Bartgeier hier zu Hause.