Bergwandern für Anfänger und Familien: Bergretter gibt Tipps

Wo informiert man sich am besten über das Wetter? Sind gängige Apps auch in den Bergen nützlich?

Renner: Ich selbst lese mir gern das Bergwetter beim Alpenverein durch. Das ist in Textform und mit ein paar Piktogrammen wird relativ gut erklärt, was einen erwartet. Im Gegensatz zu vielen Wetter–Apps ist das Bergwetter nicht stundengenau. Also dass man weiss, um elf Uhr fängt es an zu regnen oder zu gewittern und dann plant man, eine halbe Stunde vorher am Ziel zu sein. In dieser Kleinteiligkeit sollte man eine Bergtour tatsächlich nicht planen. Wenn man mal nicht so schnell vorankommt oder irgendetwas schiefgeht, dann sitzt man quasi schon mittendrin.