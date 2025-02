Berlin verlassen: Sarah Connor geniesst Neuanfang am Meer

Sarah Connor bedankt sich bei Florian Fischer

In ihrem neuen Beitrag zeigt sie sich nun begeistert von dem Neuanfang: «Die Kids gehen hier zur Schule und haben die Transition grossartig gemeistert», erzählt die Musikerin, die gerne gewusst hätte,« dass es so einfach sein kann». Zudem bedankt sie sich bei ihrem Ehemann und Manager Florian Fischer (50), dass er den Schritt mit ihr und den zwei gemeinsamen Kinder Delphine (13) und Jax (8) gewagt hat. Das Paar ist seit 2013 verheiratet. Ob ihre Kinder Summer (18) und Tyler (21), die sie mit ihrem Ex–Mann Marc Terenzi (46) teilt, mit in ihr neues Zuhause gezogen sind, verrät Connor in dem Post allerdings nicht.