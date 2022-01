Berlinale 2022: Das sind die Jury-Mitglieder

Karim Aïnouz

Aïnouz ist ein algerisch-brasilianischer Regisseur und Drehbuchautor, der auch Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Science ist, die die Oscars vergeben. Sein Film «Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão» wurde 2019 in Cannes mit dem Hauptpreis in der Sonderkategorie «Un Certain Regard» («Gewisser Blick») ausgezeichnet.