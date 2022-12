Berlinale 2023: «Twilight»-Star Kristen Stewart wird Jurypräsidentin

Oscar-Nominierung und Regie-Debüt in einem Jahr

Stewart war in diesem Jahr für ihre Rolle der Prinzessin Diana im Drama «Spencer» erstmals für einen Oscar nominiert. Allerdings wird sie nicht nur als Schauspielerin ein Auge auf den Berliner Wettbewerb haben. Die 32-Jährige gibt derzeit auch ihr Regie-Debüt: Sie arbeitet an einer Adaption des Bestsellers «The Chronology of Water» von Autorin Lidia Yuknavitch (59).