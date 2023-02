Zum nunmehr 73. Mal steigen in der deutschen Hauptstadt die Internationalen Filmfestspiele Berlin, auch Berlinale genannt. Wie ihre Pendants aus Venedig und Cannes versammelt sie ab 16. und bis zum 26. Februar in diversen Kategorien Filmschaffende aus aller Welt. Im Wettbewerb wird um den Goldenen und um die Silbernen Bären gekämpft. Zahlreiche Weltpremieren stehen hierbei an, die grösste Starpower tritt in diesem Jahr aber ausser Konkurrenz in Erscheinung.