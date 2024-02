Berlinale 2024: Erneut gewinnt eine Dokumentation den Goldenen Bären

Weitere wichtige Preise gingen an die Künstlerinnen und Künstler vor der Kamera: Den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erhielt der rumänisch–US–amerikanische Schauspieler Sebastian Stan (41) für seine Rolle in «A Different Man» von US–Regisseur Aaron Schimberg. Das Pendant für die beste Nebenrolle bekam die Britin Emily Watson (57) für «Small Things Like These» des belgischen Filmemachers Tim Mielants (44).