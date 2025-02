Berlinale 2025: «Dreams (Sex Love)» mit Goldenem Bären ausgezeichnet

Schauspielpreise für Hollywoodstars Rose Byrne und Andrew Scott

Den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erhielt am Samstagabend im Berlinale–Palast die Australierin Rose Byrne (45), die als überforderte Mutter in «If I Had Legs I'd Kick You» überzeugen konnte. «Fleabag»– und «Ripley»–Star Andrew Scott (48), der in «Blue Moon» an der Seite von Ethan Hawke (54) zu sehen war, wurde mit dem Silbernen Bären für die beste Nebenrolle ausgezeichnet.