Berlinale 2025: Tilda Swinton erhält den Goldenen Ehrenbären

Auch für Swinton ist der Goldene Ehrenbär eine ganz besondere Ehre. «Die Berlinale ist das erste Filmfestival, das ich je besucht habe. Das war 1986 mit Derek Jarmans ‹Caravaggio›, meinem ersten Film überhaupt», so die Schauspielerin. Es sei ihr «Eintritt in die Welt, in der ich mein bisheriges Lebenswerk geschaffen habe» gewesen und sie habe «nie vergessen, was ich ihr schulde». «Es wird mir ein Privileg und eine Freude sein, im nächsten Februar einmal mehr diesen inspirierenden Ort zu feiern, der immer wunderbare und anregende Begegnungen ermöglicht.»