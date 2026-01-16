Berlinale 2026: Afghanisches Drama als Eröffnungsfilm auserkoren

Sie wirkt auch als Hauptdarstellerin mit

Nicht nur hinter der Kamera ist Sadat aktiv, in «No Good Men» hat sie neben der Regie auch die Hauptrolle übernommen. Die 36–Jährige spielt darin die Figur Naru, die einzige Kamerafrau bei Kabul TV. Naru ist davon überzeugt, dass es keine guten Männer in Afghanistan gibt – bis sie kurz vor der Rückkehr der Taliban den Reporter Qodrat auf einem Ausseneinsatz kennenlernt.