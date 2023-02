Berlinale-Eröffnung: Anne Hathaway und Kristen Stewart bringen Glamour

Die 73. Berlinale hat offiziell begonnen. Zur Eröffnung am Donnerstagabend gaben sich Hollywood-Stars wie Anne Hathaway (40), Peter Dinklage (53), Marisa Tomei (58) und die diesjährige Jurypräsidentin Kristen Stewart (32) auf dem roten Teppich vor dem Berlinale Palast die Ehre. Auch deutsche Schauspiel- und Politprominenz war zahlreich vertreten. Eröffnet hat das Festival die melancholische Liebeskomödie «She Came to Me» der US-Regisseurin Rebecca Miller (60). Dinklage, Tomei und Hathaway spielen in dem ausser Konkurrenz laufenden Film die Hauptrollen.