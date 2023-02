Berlinale: Psychiatrie-Doku gewinnt, Achtjährige schreibt Geschichte

Weitere Preise

Der Silberne Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle ging an die österreichische Künstlerin Thea Ehre (23) im Krimi «Bis ans Ende der Nacht» («Till the End of the Night») des preisgekrönten Regisseurs Christoph Hochhäusler (50). Für seinen Film «Dreileben - Eine Minute Dunkel» (2011) wurde der Münchner mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.