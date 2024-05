Berliner «Tatort»: Gibt es die vietnamesische Pagode wirklich?

Im Tatort «Am Tag der wandernden Seelen»(Sonntag, 5. Mai, ab 20:15 Uhr im Ersten) ermitteln Mark Waschke (52) als Robert Karow und Corinna Harfouch (69) alias Susanne Bonard im Umfeld der vietnamesischen Community in Berlin. Ihr zweiter gemeinsamer Fall führt die Kommissare in eine Pagode in den Bezirk Lichtenberg, in der «die Seelen der Ahnen ihren Platz» haben. Dem Bauwerk droht allerdings der Abriss, was bei Karow einen wunden Punkt trifft. Gibt es dieses kulturelle Zentrum der vietnamesischen Kultur in Berlin wirklich?