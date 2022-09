Bernadette Heerwagen: «Bei Polyamorie hintergeht man sich nicht»

In den neuen Filmen gehen sie nun einen Schritt weiter. Denn als Annie und Ralfs beste Freunde, Tine (Kathrin von Steinburg, 45) und Nils (Manuel Rubey, 43), an ihrem unerfüllten Kinderwunsch fast verzweifeln, schlägt Annie kurzerhand vor, dass ihr eigener Mann Ralf aushelfen soll. Mit diesem unorthodoxen, grossherzigen Plan soll Tine endlich schwanger werden. Doch alles kommt anders als gedacht, denn Ralf und Tine finden zunehmend Gefallen aneinander... Beim Gedanken daran, ihren eigenen Mann, Schauspieler Ole Puppe (53), an ihre beste Freundin zu «verleihen», sagt Schauspielerin Bernadette Heerwagen im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: «Vor den ‹Annie›-Filmen hätte ich auf jeden Fall sofort gesagt: Nein, never ever würde ich meinen Mann verleihen.» Ausserdem erklärt sie, die Herausforderungen bei polyamoren Beziehungen.