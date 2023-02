Bernd Michael Lade war gerne Hausmann

Lade, der 15 Jahre lang bis 2007 an der Seite von Peter Sodann (86) den «Tatort»-Kommissar in Dresden spielte, scheint bis heute auch noch an seiner alten Rolle zu hängen: «Ich hab‹s wirklich geliebt und ich muss zugeben: Ich vermisse den ›Tatort'.» Es sei damals eine «gute Zeit» gewesen und er würde es sofort wieder machen. Mit der «Tatort»-Gage habe er sich sein Regiestudium finanziert und hatte anschliessend sogar noch Geld übrig. Nach dem Aus in der Krimireihe wurde es ruhiger um Lade. Aber: «Gleichzeitig war ich auch gern Hausmann und Vater und habe Maria von Herzen gegönnt, dass sie so viel beschäftigt war.» Während seine Ex-Frau für ihre Filme unterwegs war, habe er sich um die Kinder gekümmert.