Auch nach 50 Jahren auf der Bühne kein Ruhestand in Sicht

Nach 50 Jahren im Rampenlicht ist für Bernhard Brink noch lange nicht Schluss. «Solange es gut geht und ich mich gut fühle, geht es weiter», erklärte er im Frühjahr im Interview mit spot on news. «Ich habe das grosse Glück, mit 70 noch meinen Traumberuf leben zu können, gesund zu sein und seit 40 Jahren eine tolle Frau an meiner Seite zu haben. Was will man noch mehr?»