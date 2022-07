Bernhard Brink über Jürgen Drews: «Er legte mir eine Dame ins Bett»

Dass sein Freund Jürgen jetzt aufhöre und als König von Mallorca abdanke, finde er traurig, so Brink. Aber eines wisse er: «Jürgen, du bleibst immer unser König der Herzen!» Jürgen Drews verkündete am Samstagabend in der Show «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!» emotional das Ende seiner Karriere. An der Seite von Moderator Florian Silbereisen (40) und seiner Frau Ramona Drews (48) sagte er: «Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: ‹Irgendwann ist mal gut.›»