Derzeit gehe es ihr aber gut. «Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg. Sollte es so sein, dass ich mal wieder in eine depressive Phase rutsche, weiss ich jetzt, es gibt einen Weg da raus und ich habe keine Scheu, mir Hilfe zu holen.» Damit möchte sie auch anderen Betroffenen Mut machen. Ihr selbst sei es zunächst auch «wahnsinnig schwer» gefallen, Hilfe anzunehmen. Sie habe sich schlecht gefühlt, weil vermeintlich alle anderen um sie herum funktionieren könnten, nur sie nicht. Doch es sei wichtig, sich Hilfe zu holen. Dafür müsse man sich nicht schämen.