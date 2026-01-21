Berufung zurückgewiesen: Bushido siegt vor Gericht

Darum geht es in dem Rechtsstreit

Bei der juristischen Auseinandersetzung ging es dem Bericht zufolge um die Frage, ob Arafat Abou–Chaker jahrelang Geschäftspartner von Bushido oder nur sein Manager war. Einen Vertrag, der Abou–Chaker unter anderem einen Anteil von 30 Prozent an nahezu allen Einnahmen Bushidos sicherte, nannte das Gericht laut «Bild» «sittenwidrige Knebelung»: "Bushido habe praktisch seine wirtschaftliche und künstlerische Selbstständigkeit verloren, während Abou–Chaker keinerlei eigenes Risiko trug. Der Vertrag sei deshalb von Anfang an nichtig. Nach dem Gerichtsbeschluss muss Abou–Chaker auch die Kosten des Prozesses zahlen.