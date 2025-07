Berühmte Freundinnen: Cameron Diaz und Drew Barrymore feiern gemeinsam

Drew Barrymore und Cameron Diaz lernten sich als Teenager kennen

Auch Drew Barrymore und Cameron Diaz sind bereits seit Jahrzehnten eng miteinander verbunden. «Wir lernten uns kennen, als ich 14 und sie 16 war. Ich arbeitete in einem Kaffeehaus und sie war ein Nachwuchsmodel», verriet Barrymore einmal. «Sie ist immer noch meine beste Freundin und Schwester.» Es gebe «nichts, was wir nicht zusammen erlebt haben», hatte Drew Barrymore ausserdem in einer Instagram–Live–Session von 2021 über die tiefe Verbindung verraten.