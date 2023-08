Berühmtes Outfit von Prinzessin Leia wird versteigert

Kleid von Prinzessin Leia, Waffe von Han Solo

Aber nicht nur Kostüme und Requisiten von Filmen aus dem Hause Warner stehen zum Verkauf. So bilden Memorabilien zu «Star Wars» einen wichtigen Part der Auktion. Unter den Hammer kommt etwa das berühmt–berüchtigte knappe Outfit, das Carrie Fisher (1956–2016) in «Die Rückkehr der Jedi–Ritter» (1983) trägt, als Prinzessin Leia Sklavin von Jabba the Hutt ist.