Prinzessin Kates (40) traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey ist in diesem Jahr ganz der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gewidmet. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat Kate die Monarchin in der vergangenen Woche auch mit einer besonderen Geste geehrt. Neben der Westminster Abbey pflanzte sie einen Kirschbaum, an dem eine Gedenktafel an die verstorbene Königin erinnert.