Berührende Momente: Victoria und Daniel von Schweden in Down Under

Schwedisches Prinzenpaar bis Samstag in Down Under

Am Dienstag und Mittwoch warten weitere Termine in Australien auf das schwedische Kronprinzessinnenpaar. Geplant sind ein Klimatreffen an der Australian National University in Canberra, ein Besuch des Opernhauses und des Saint Vincent's Hospital in Sydney sowie ein Treffen mit der australischen Frauenfussballnationalmannschaft.