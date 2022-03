Berührendes Foto! Tim Lobinger meldet sich aus dem Krankenhaus

Im Februar habe ihn «das erste Mal die Hoffnungslosigkeit gepackt»

In einem Interview mit der Illustrierten «Bunte» machte der Ex-Leistungssportler diese Woche öffentlich, dass die Krankheit zurückgekehrt ist. Demnach leide Lobinger nun an einem Multiplen Myelom. «Myelome sind Tumore, die überall wachsen können», erklärt er. Im Januar 2021 habe es einen Schub gegeben. «Da fingen die Schmerzen an, stärker zu werden», so Lobinger. Dann seien bei ihm immer mehr sichtbare Tumore gewachsen: «Die kamen am Bein raus, am Kopf, an der Leiste.» Den Krebs mit eigenen Augen zu sehen, habe es für ihn schwer gemacht, «irgendwie normal weiterzuleben».