Besondere Begleitung: Claudia Schiffer bringt Katze zur TV-Show mit

Chip wird Filmstar

In der Show macht das aus Deutschland stammende Supermodel Werbung für den neuen Film von Ehemann Matthew Vaughn (52). Der Spionage–Thriller «Argylle» kommt am 2. Februar in die Kinos. Darin ist auch Schiffers Katze zu sehen: Chip spielt eine Katze namens Alfie. Auf Instagram hatte die 53–Jährige bereits bekundet, dass dies ihr bisheriger Lieblingsfilm ihres Mannes sei – weil ihr geliebter Vierbeiner dabei ist.