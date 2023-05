Besondere Ehre: Tina Turner soll Statue in ihrer Geburtsstadt erhalten

Für die am 24. Mai im Alter von 83 Jahren verstorbene Rock-Legende Tina Turner (1939-2023) ist eine weitere Ehrung geplant. Wie Bill Rawls Jr., der Bürgermeister von Turners Geburtsort Brownsville im US-Staat Tennessee, gegenüber «TMZ» erklärt hat, plane die Stadt, eine Statue zu errichten. Diese solle an prominenter Stelle im örtlichen Heritage Park platziert werden - und damit unweit der von Turner in ihrer Jugend besuchten Carver High School. In der Stadt existiert bereits ein Tina-Turner-Museum.