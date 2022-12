«Iron Man» wird zu Kulturerbe der USA

Wie die Library of Congress der Vereinigten Staaten nun selbst auf «YouTube» bekannt gegeben hat, wird «Iron Man» in diesem Jahr in die sogenannte National Film Registry der USA aufgenommen. Hierfür werden jährlich 25 Filme ausgewählt, die von «kultureller, historischer oder ästhetischer Bedeutung» sind, und das «kulturelle und filmische Erbe der Nation» repräsentieren.