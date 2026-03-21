«Besondere Energie»: Penny Lancaster schwärmt von Ehe mit Rod Stewart

Penny Lancaster (55) hat in einem Interview Einblick in ihre langjährige Ehe mit Rod Stewart (81) gegeben. Gegenüber «The Sun» kam sie dabei auch auf das Intimleben des Paares zu sprechen. Er gehe immer noch «ordentlich zur Sache».
«Tolle Verbindung auf allen Ebenen»
Sie erklärte, dass sie ihren Mann immer noch aufregend findet. Es sei «wirklich sexy», dass er Wert auf sein Aussehen legt. «Er kann anspruchsvoll sein und braucht viel Aufmerksamkeit, aber das ist in Ordnung, weil ich ihm diese gut geben kann. Er schenkt mir auch viel Aufmerksamkeit zurück, es funktioniert also in beide Richtungen.»
Weiter schwärmte sie: «Wir flirten und bringen uns gegenseitig zum Lachen, Momente, in denen wir nur zu zweit sind und nicht von anderen Menschen umgeben sind, seien es Familie, Freunde oder Arbeitskollegen.» Romantik wird in der Beziehung offenbar gross geschrieben: «Wir übertreiben es richtig. Je romantischer, desto besser. Wir haben eine so tolle Verbindung auf allen Ebenen, es herrscht so eine besondere Energie zwischen uns.»
1999 lernten sie sich kennen
Penny Lancaster war gerade einmal 27 Jahre alt, als sie den berühmten Rocker im Jahr 1999 kennenlernte. Sie studierte am Barking College, wo er auftrat. Nach der Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes Alastair (20) im Jahr 2005 heiratete das Paar im Jahr 2007, bevor 2011 ihr zweiter Sohn Aiden zur Welt kam.
Rod Stewart hatte bereits sechs Kinder aus früheren Beziehungen. Seine erste Tochter Sarah (62) kam zur Welt, als der Musiker ein Teenager war. Da der Brite damals kein Geld hatte, gab er das Kind zur Adoption frei. Mit seiner ersten Frau Alana Stewart (80) hat er Tochter Kimberly (46) und Sohn Sean (45). 1987 brachte seine Partnerin Kelly Emberg (66) Tochter Ruby (38) zur Welt. Aus Rod Stewarts zweiter Ehe mit Rachel Hunter (56) stammen Tochter Renee (33) und Sohn Liam (31).