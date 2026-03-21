«Besondere Energie»: Penny Lancaster schwärmt von Ehe mit Rod Stewart

«Tolle Verbindung auf allen Ebenen»

Sie erklärte, dass sie ihren Mann immer noch aufregend findet. Es sei «wirklich sexy», dass er Wert auf sein Aussehen legt. «Er kann anspruchsvoll sein und braucht viel Aufmerksamkeit, aber das ist in Ordnung, weil ich ihm diese gut geben kann. Er schenkt mir auch viel Aufmerksamkeit zurück, es funktioniert also in beide Richtungen.»