Besondere Eröffnung: Albert und Charlène kommen nach Hamburg

Erste Monaco–Tests seit Februar

Besuchen werden Charlène und Albert das Opening einer neuen Sektion im Miniatur Wunderland in der Hansestadt. Bereits vor drei Wochen gab das Museum einen ersten Vorgeschmack auf den monegassischen Formel–1–Parcours, der ab Ende April die Ausstellung erweitert wird. In einem kurzen Clip auf Instagram sind Rennwagen zu sehen, die durch den beeindruckenden Miniatur–Nachbau der engen Häuserschluchten des Stadtstaates an der südfranzösischen Mittelmeerküste flitzen.