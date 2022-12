Besondere Konzerte: Die besten Live-Auftritte 2022

Helene Fischer

Schlagerkönigin Helene Fischer (38) gab 2022 nur ein Deutschlandkonzert - und zwar in München. Am 20. August stand sie knapp zweieinhalb Stunden vor 130.000 Zuschauern auf dem Gelände der Messe München auf der Bühne. Es handelte sich dabei um das grösste Konzert ihrer bisherigen Karriere. Um kurz nach 20 Uhr stimmte Fischer mit «Genau dieses Gefühl» ihren ersten Song an, danach schwebte sie an einem Drahtseil über die Bühne.