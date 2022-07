Besondere Siegprämie für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Jahrelange Bedenken

«Martina möchte da schon seit Jahren ein Haus. Doch ein Haus bindet. Daher habe ich bisher immer Nein gesagt», so Hermann Tecklenburg. Sollte es jedoch mit dem Titel am Wochenende klappen, wolle er seine Bedenken über Bord werfen. Dann «werde ich mich dem Wunsch anschliessen. Dann schauen wir uns während des Urlaubs nach einem Domizil um.» Genau in einer Woche soll es für die beiden nach Spanien gehen.